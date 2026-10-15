Batı ülkelerinde büyük savaş hazırlığı
Batı medyasında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa'da yayılma riskine dair detaylar çıkmaya devam ediyor. BBC'deki haberde "Rusya, NATO ülkelerine saldırabilir mi?" sorusuna cevap arandı. Financial Times gazetesi ise Avrupa ülkelerinde olası savaş senaryosuna karşı alınan bazı önlemleri ve uyarıları hatırlattı:
Estonya: Moskova'dan gelebilecek olası bir saldırganlığa ilişkin endişeler nedeniyle askerlerini Rusya sınırına daha yakın bölgelere kaydırıyor.
Danimarka: Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın komşu bir NATO ülkesine sınırlı sayıda asker konuşlandırabileceğine dair "artan bir risk" bulunduğu uyarısında bulundu.
Polonya-Çekya: İki ülke, NATO üyesine yönelik Rus kara harekâtı ya da hava saldırısı ihtimaline ilişkin kaygılarını dile getirdi.
Belarus: Rusya'nın müttefiki Belarus, Litvanya ve Polonya sınırları yakınında dört günlük tatbikat düzenledi.
Estonya: Moskova'dan gelebilecek olası bir saldırganlığa ilişkin endişeler nedeniyle askerlerini Rusya sınırına daha yakın bölgelere kaydırıyor.
Danimarka: Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın komşu bir NATO ülkesine sınırlı sayıda asker konuşlandırabileceğine dair "artan bir risk" bulunduğu uyarısında bulundu.
Polonya-Çekya: İki ülke, NATO üyesine yönelik Rus kara harekâtı ya da hava saldırısı ihtimaline ilişkin kaygılarını dile getirdi.
Belarus: Rusya'nın müttefiki Belarus, Litvanya ve Polonya sınırları yakınında dört günlük tatbikat düzenledi.
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