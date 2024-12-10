Batı yeni Suriye için Türkiye’ye odaklandı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esad sonrasındaki yeni dönem için dünya Türkiye'nin atacağı adımlara kilitlenmiş durumda. Batı medyasındaki analizlerde rejimi deviren güçler üzerinde Türkiye'nin etkisine vurgu yapılırken, çok sayıda ülkeden de Ankara ile işbirliği mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olacaklarını söyledi. Wood, "(Türkiye) NATO müttefiki ve ortağımız, bu nedenle yakın bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da çalışacağız, çünkü hepimiz Suriye'de işlerin nereye gideceğini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile son 10 günde üç kez görüştü.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Türkiye'nin sık sık dile getirdiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Almanya'da ana muhalefetteki CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise Ortadoğu'daki barışı tesis etmek için Avrupa'nın, Türkiye ile daha güçlü çalışması gerektiğini söyledi.