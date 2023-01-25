Batı’da işten çıkarma furyası





Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden 3 bin 200 kişiyi işten çıkaran bankanın, işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemediği iddia edildi. Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.