Batı’da TÜRKİYE’ye olumlu bakış zirvede

Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı'nın birçok ülkede gerçekleştirilen anketlerle hazırladığı 2025 raporunda, artan uluslararası etkiyle paralel şekilde Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişmekte olduğu vurgulandı. Rapor, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi "Çok Kutupluluk" başlığıyla yayımlandı. Rapora göre Fransa hariç anket yapılan tüm ülkelerde Türkiye'yi "müttefik" görenlerin oranı, "tehdit" olarak görenlerden fazla çıktı. Türkiye'yi "müttefik" görenlerle "tehdit" görenler arasındaki fark İngiltere ve Japonya'da 28'er puan, Çin'de 26 puan, Hindistan'da 25 puan, Güney Afrika'da 19 puan, ABD ve Kanada'da 14'er puan, Brezilya'da 10 puan, İtalya'da 5 puan ve Almanya'da 2 puan oldu. Buna mukabil sadece Fransa'da 2 puan farkla, Türkiye'yi "tehdit" görenlerin oranı "müttefik" görenlerden yüksek çıktı.

ABD VE İSRAİL DİBE VURDU

Bir önceki ankete göre Türkiye'yi "müttefik" görenlerin en çok arttığı ülkeler 11'er puanla Almanya ve İngiltere, 9 puanla İtalya, 8 puanla Fransa ve 6 puanla Kanada olarak sıralandı. Buna mukabil bir önceki ankete göre "müttefiklik" imajları en fazla darbe alan ülkeler arasında ABD ve İsrail başı çekti.