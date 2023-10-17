Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür

İsrail katlediyor, Batı destekliyor... 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamların özeti belki de bu ifade olabilir. İşgalci İsrail askerleri her gün bebekleri öldürüyor. Dünyaya her fırsatta "insanlık dersi" vermeye çalışan Batı'da ise çok sayıda ülke İsrail'e askeri ve istihbarat yardımları sağlıyor. Bununla yetinmiyorlar. Kendi ülkelerinde Filistin lehine yapılan barışçıl gösterileri bile yasaklıyorlar.
YAYINDAN ALIYORLAR
Batılı medya kuruluşları da İsrail'in soykırımlarına adeta çanak tutuyor. Her yayınları Filistin karşıtı kara propagandaya dönüşüyor. Bununla yetinmiyorlar. BBC, Guardian, MSBC ve dahası... Yayınlarında Filistin'in sesini kesiyorlar.
ABD'li haber kanalı MSNBC
: Üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu. Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi isimli gazetecilerin sunduğu programlar sessizce kaldırıldı.
İngiliz merkezli BBC:
İsrail'in Gazze'deki Müslüman sivillere yönelik savaş suçu işleyerek beyaz fosfor top mermisi kullanmasını sansürledi. Canlı yayında muhabirin, İsrail'in sivillerin üzerine yasaklı beyaz fosfor top mermisi kullandığını anlattığı sırada BBC yayını kesti.
40 YILLIK EMEĞİ SİLDİLER
Fransa
: El-Aksa TV kanalının Eutelsat uydusu üzerinden yaptığı yayını durdu. Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, "Fransa baskısı" nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.
İngiliz Guardian gazetesi:
Karikatürist Steve Bell, 40 yılı aşkın süre gazetede çizdikten sonra kovuldu. Bell'in Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İsrail lideri Netanyahu'yu eleştiren çizimi bazı kesimlerce 'Yahudi düşmanı' olmakla suçlandı.
İsrail:
İşgalci Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik olası kara saldırıları boyunca Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınlarını durdurmayı planladığı biliniyor. Batı medyasından "basın özgürlüğü" kapsamında bu karara herhengi bir tepki gelmedi.
Montreal merkezli havayolu şirketi Air Canada
: İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle pilot Mostafa Ezzo işten çıkarıldı. Şirket, Ezzo'yu yasaklılar listesine aldı.
DEZENFORMASYON SAVAŞLARI
Taraflı
yayın yapan uluslararası yayın organları ve sosyal medya platformlarında dezenformasyon bombardımanı yaşandı. İşte onlardan bazıları ve gerçekler:
1- İNGİLTERE
merkezli The Times gazetesi, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptı.
2- "FİLİSTİNLİLER
sahte görüntü hazırlıyor" iddiası:
Görüntülerin, Ağustos 2023'teki bir reklam çekiminin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edildi.
3- "HAMAS
direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası: Görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi.
4- "HAMAS
direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası:
Görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edildi.
5- "HAMAS
direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti" iddiası: Görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edildi.
6- "FESTİVALDE
canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiası: Görüntüler, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından üç gün öncesine aitti.
ANKARA
İSRAİL ASKERLERI A HABER'İ HEDEF ALDI
İsrail askerleri Filistinlilerin yaşadığı trajediyi dünyaya duyuran A Haber ekibine müdahale etti. İsrail güçleri, canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'u sert bir dille tehdit ederek bölgeden zorla uzaklaştırmak istedi. A Haber ekibi tüm engellemelere rağmen canlı yayını gerçekleştirdi. Harun SEKMEN/ SABAH
TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA 'FİLİSTİN' TEPKİSİ
İsrail
yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına Türkiye'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez" dedi. Çelik, ''Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur" şeklinde konuştu. ANKARA
GÖSTERİLERE GEÇİT YOK
Avrupa'da hafta sonu düzenlenen Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti. Almanya ve Fransa'da yasaklama kararına rağmen gösterilerin yapıldığı kentlerde, Filistin destekçileri ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin "güzergâh dışına gözaltı" uyarısıyla başlayan Filistin'e destek yürüyüşünde polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı, 15 gösterici gözaltına alındı.
ALMANYA'DAN SINIRDIŞI TEHDİDİ
İsrail karşıtı söylemlere sıfır tolerans tanıyacağını açıklayan Almanya, Hamas destekçilerini sınırdışı etmek için tüm yasal yolları kullanmaya hazırlanıyor.
Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Nasır Mezravi, Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. CDU milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesini ve sınırdışı edilmesini istedi.
Berlin'de İsrail hükümetinin Gazze saldırılarını eleştiren Iris Hefets (56) isimli İsrailli kadın, gözaltına alındı. Polis, "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartı taşıyan kadından tek kişilik eylemini sonlandırmasını istedi. Kadın geri adım atmayınca gözaltı süreci başlatıldı.