Batı’dan PR çalışması: 20 kamyona izin verildi

Mısır ile Gazze arasında bulunan ve yardım kamyonlarının günlerdir geçiş için beklediği Refah Sınır Kapısı dün açıldı. Kapının ne kadar süreyle açık kalacağı bilinmiyor. ABD ile İsrail'in anlaşması sonucu 20 kamyonun Gazze'ye girişine onay verilmişti. Gazze Şeridi'nde 2.3 milyon kişinin günlerdir elektrik, su, ilaç, yakıt olmadan yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekenler 20 kamyonun çok yetersiz kalacağına dikkat çekiyor. Batı basını ise 20 kamyonluk insani yardımı bir lütuf gibi okuyucularına servis etti. Gönderilen yardımların ihtiyaçlar için yeterli olmadığı dile getiriliyor.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) Juliette Touma, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, Gazze'nin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli bir yardım akışı olması gerektiğini söyledi. Touma, "Halihazırda geçiş yapmakta olan kamyonlar okyanusta bir damla olacak" dedi. Gazze'de sadece bir gün için 300 kamyon yardıma ihtiyaç var.