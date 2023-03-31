Batı’dan terör seviciliği

Batı medyası Türkiye'deki seçimler öncesinde yine boş durmuyor. Her fırsatta Türkiye karşıtlığına soyunan Batı basını son günlerde yine terör örgütü YPG'yi ön plana çıkarmaya başladı. ABD merkezli belgesel kanalı National Geographic'in sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, teröristlerden 'gönüllü kadın asker' diye söz edildi. 2014 yılında çekilen fotoğrafları servis eden National Geographic, paylaşım açıklamasında ise "YPJ'nin DEAŞ ile mücadeledeki rolü göz önüne alındığında ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'ten bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor" itirafında bulundu.FransaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, terör örgütü PKK/YPG'lilerin geçen hafta Senatoda ağırlanmasının hükümeti bağlamadığını iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri" üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırmıştı.