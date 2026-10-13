Batık tırnak şikayetiyle hastaneye gitmişti, Anksiyete tanısıyla bacağı ampute edildi

İngiltere'de iki çocuk annesi 40 yaşındaki Danielle Thomas'ın, batık tırnak sandığı rahatsızlığının nadir görülen Buerger hastalığı olduğunun anlaşılması üzerine sağ bacağı diz altından ampute edildi.

İLK BELİRTİLER ELLERİNDE VE AYAKLARINDA BAŞLADI

İngiltere'nin Nottingham bölgesindeki Retford'da yaşayan Thomas, geçen yıl nisan ayında ellerinde ve ayaklarında karıncalanma ve uyuşma şikayetleriyle aile doktoruna başvurdu.

İngiltere merkezli The Sun'ın haberine göre Thomas, temmuz ayında bir nöroloğa yönlendirildi. Beyninde bir sorun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kan testleri ve MR taraması dahil çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak testlerde herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Thomas, doktorunun belirtilerinin ruh sağlığıyla ilişkili olabileceğini söylediğini öne sürdü. Doktorun, birkaç yıl önce maruz kaldığı aile içi şiddetin kendisini ciddi şekilde etkilemiş olabileceğini belirttiğini aktaran Thomas, yaşadığı fiziksel şikayetlere rağmen sorunun nedeninin bulunamadığını ifade etti.

300 METRE YÜRÜMEKTE ZORLANMAYA BAŞLADI

Danielle Thomas, kasım ayında şikayetlerinin ağırlaşması üzerine yeniden nöroloğa başvurdu. Kadın, 300 metreden fazla yürüdüğünde bacaklarının adeta "ölüyormuş gibi" hissettiğini söyledi.

The Sun'a göre nörolog, omurgasında olası bir sorun olup olmadığını belirlemek için bilgisayarlı tomografi (BT) taraması da dahil olmak üzere yeni testler gerçekleştirdi. Ancak yapılan incelemelerde belirtilerin nedeni belirlenemedi.

Bunun üzerine Thomas'a Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk (FND) teşhisi konuldu. Fakat kadının şikayetleri devam etti ve aynı ayın ilerleyen günlerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.

BATIK TIRNAK SANDIĞI SORUN KANGREN ÇIKTI

Thomas, ayak parmağında gelişen ve batık tırnaktan kaynaklandığını düşündüğü ağrı nedeniyle yeniden aile doktoruna gitti. Ancak yapılan muayenede ayak parmağındaki dokunun kan dolaşımındaki bozulma nedeniyle öldüğü belirtildi.

Danielle Thomas, "Doktor, bacaklarımda dolaşım sorunu olduğunu söyledi. Kan akışının azalması nedeniyle parmağım ölmeye başlamıştı ve kangren oluşmuştu" dedi.

İngiltere merkezli The Sun'ın aktardığına göre Thomas, bunun üzerine Doncaster Royal Infirmary Hastanesi'nde görevli bir damar hastalıkları uzmanına acil olarak sevk edildi.

HER İKİ BACAĞINDA DA DAMAR TIKANIKLIĞI TESPİT EDİLDİ

Damar hastalıkları uzmanı tarafından yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesinde Thomas'ın her iki bacağında da çeşitli damar tıkanıklıkları olduğu belirlendi.

İleri tetkiklerin ardından kadına, nadir görülen bir damar hastalığı olan Buerger hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık nedeniyle bacaklarındaki kan dolaşımı ciddi şekilde bozulmuş, sağ ayağında kangren gelişmişti.

ENFEKSİYON RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN BACAĞI KESİLDİ

Haberde Thomas'ın sağ bacağının, hastalığın yol açtığı komplikasyonlar ve daha fazla enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla dizinin hemen altından ampute edilmesi gerektiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör