Batılı 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı

Batılı 4 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kış koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla sahadaki insani durumun son derece ağırlaştığını bildirdi.

Son dönemde yaşanan sellerin halkın çektiği acıları daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, bunun kış mevsiminin yalnızca ilk fırtınası olduğuna dikkat çekildi.

"SINIR GEÇİŞLERİ AÇILMALI"

Açıklamada, Gazze'deki insanların acilen barınma imkanlarına ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilerek, 150 bin çadır ve diğer hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletildiği ve Gazze'ye girişlerinin engellendiği belirtildi.

Bu durumun tamamen tersine çevrilmesinin mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış koşulları tüm ağırlığıyla etkisini göstermeden önce harekete geçmek için hala zaman var. Bu nedenle bugün İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların derhal, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmelidir. İnsani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de çok geç olmadan Gazze'ye girişine izin verilmelidir."

Açıklamada ayrıca, tüm tarafların ateşkese ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstererek ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vererek Gazze'ye ilişkin kapsamlı planı uygulaması gerektiği vurgulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör