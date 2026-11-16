Batılı dört ülkeden acil yardım çağrısı
Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi çağrısında bulundu. Batılı 4 ülkenin dışişleri bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'deki insanların acilen barınma imkanlarına ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilerek, 150 bin çadır ve diğer hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletildiği ve Gazze'ye girişlerinin engellendiği belirtildi.
Bu duruma son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların derhal, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmelidir. İnsani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de çok geç olmadan Gazze'ye girişine izin verilmelidir" ifadelerine yer verildi.
Bu duruma son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların derhal, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmelidir. İnsani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de çok geç olmadan Gazze'ye girişine izin verilmelidir" ifadelerine yer verildi.