Batılı liderlere füzeli karşılama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki günkü konuşmasında ton düşürmesine rağmen Ukrayna'da sahadaki endişeli gelişmeler sürüyor. Rusya'nın saldırıları doğu ve güneyde devam etti. Sahil kenti Odessa'ya yönelik saldırı geniş yankı buldu. Rus denizaltıdan fırlatılan hipersonik füzeler Odessa'yı hedef aldı. 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı anında sokağa çıkma yasağı uygulandığı için felaketten dönüldü. İki otel ile alışveriş merkezi vuruldu. Uzmanlar, Odessa Limanı'nın işlememesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söylüyor.Avrupa basını Odessa saldırısında farklı bir detaya dikkat çekti. Rusya, Batılı liderlerin Ukrayna ziyaretleri sırasında füze yağdırıyor. Odessa'ya füzenin isabet ettiği saatlerde AB Konseyi Başkanı Charles Michel bölgedeydi. Daha önce de BM Genel Sekreteri ile Slovenya, Çekya ve Polonya başbakanlarının ziyaretlerinde de füzeler ateşlenmişti. Ukrayna'da dün yaşanan diğer gelişmeler şöyle oldu:Azovstal fabrikasında hâlâ 100 sivilin olduğu açıklandı.Izyum'daki 5 katlı evin enkazında 44 ceset bulundu.BM, Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanenin yıkıldığını bildirdi.BM'den ayrıca tecavüz ve kaçırılma gibi çok sayıda savaş suçunun kaydedildiği duyuruldu.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsünün haziran ayında kabul edileceğine inandığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan da "Aday statüsü alamazsak AB bizi aldatmış olur" açıklaması geldi.TÜRKİYE'YE sığınan Ukraynalı yetimler, savaşın tahribatından kurtulmaya çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 1380 Ukraynalı savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor.