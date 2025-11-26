“Batılı milyonerler Bosna’da özellikle çocukları öldürdü”
Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara para ödeyip sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano'da soruşturma başlatılmasını sağlayan İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, keskin nişancılık yapmaya gidenlerin çocukları vurmayı tercih ettiğini söyledi. İtalya'da ortaya çıkan "hafta sonu katilleri" skandalının ardından ABD'de de milyonerlerin benzer şekilde para ödeyerek Bosnalı sivilleri öldürüp öldürmedikleri dair soruşturma açılmıştı.