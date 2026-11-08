Batılı teknoloji şirketleri İsrail’e nasıl destek veriyor? Perde arkasındaki ağ deşifre oldu

Filistin'e destek amacıyla teknoloji uzmanları tarafından kurulan Tech for Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla İstanbul'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum 2026'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL PROPAGANDASINA KARŞI ALTERNATİF ÜRÜNLER

Tech for Palestine bünyesinde Filistin'e destek veren projeler geliştirdiklerini ve mevcut çalışmalara katkı sağladıklarını anlatan Biggar, İsrail destekçisi kuruluşların dünya genelinde kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Biggar, bu faaliyetlere karşı alternatif kuruluşların sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Yapmaya çalıştığımız şey, İsrail propagandasına karşı çıkan ve tüm insanlar için insan hakları ile eşitlik mesajını yaymayı amaçlayan kuruluşların sayısını artırmak." dedi.

Destekledikleri projelerden örnekler veren Biggar, Meta'nın sosyal medya platformlarına alternatif olarak geliştirilen Upscrolled'un bunlardan biri olduğunu söyledi.

Suriyeli mülteciler tarafından kurulan Thauara AI adlı yapay zeka girişimine de değinen Biggar, bu sistemin Batı merkezli yaklaşımlardan farklı olarak insan hakları ve eşitlik ilkelerini esas aldığını belirtti.

Biggar, söz konusu projelerle mevcut teknoloji platformlarına alternatifler sunmayı ve Filistin'i destekleyen görüşlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.