Batılı teknoloji şirketleri İsrail’e nasıl destek veriyor? Perde arkasındaki ağ deşifre oldu
Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılan teknolojiler, dünya çapında propaganda faaliyetleri ve Filistin destekçilerinin fişlenmesi... Teknoloji uzmanı Paul Biggar, İsrail'in arkasındaki dijital ağı ve teknoloji devlerinin rolünü anlattı.
Filistin'e destek amacıyla teknoloji uzmanları tarafından kurulan Tech for Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla İstanbul'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum 2026'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL PROPAGANDASINA KARŞI ALTERNATİF ÜRÜNLER
Tech for Palestine bünyesinde Filistin'e destek veren projeler geliştirdiklerini ve mevcut çalışmalara katkı sağladıklarını anlatan Biggar, İsrail destekçisi kuruluşların dünya genelinde kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirtti.
Biggar, bu faaliyetlere karşı alternatif kuruluşların sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Yapmaya çalıştığımız şey, İsrail propagandasına karşı çıkan ve tüm insanlar için insan hakları ile eşitlik mesajını yaymayı amaçlayan kuruluşların sayısını artırmak." dedi.
Destekledikleri projelerden örnekler veren Biggar, Meta'nın sosyal medya platformlarına alternatif olarak geliştirilen Upscrolled'un bunlardan biri olduğunu söyledi.
Suriyeli mülteciler tarafından kurulan Thauara AI adlı yapay zeka girişimine de değinen Biggar, bu sistemin Batı merkezli yaklaşımlardan farklı olarak insan hakları ve eşitlik ilkelerini esas aldığını belirtti.
Biggar, söz konusu projelerle mevcut teknoloji platformlarına alternatifler sunmayı ve Filistin'i destekleyen görüşlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.
TEKNOLOJİ DEVLERİ İSRAİL'İN KATLİAMLARINA DESTEK OLUYOR
Google, Amazon, Microsoft ve Palantir gibi büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanılan teknolojileri sağladığını söyleyen Biggar, bu şirketlerin sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.
İsrail ordusunun hedef belirlemek için kullandığı "Lavender" adlı yapay zeka sistemine dikkati çeken Biggar, şöyle konuştu:
"İsrail, saldırıların ilk dönemlerinde hedef belirlemek için 'Lavender' adlı yapay zeka sistemi kullandı. Bu sistem, 'daha iyi' kararlar alınmasını sağlamaktan ziyade kararların daha hızlı verilmesine olanak tanıdı. Yapay zekayı, hedef belirleme kararlarını insanların incelemesine gerek kalmadan daha hızlı hareket edebilmek için kullandılar."
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Palantir ve Google'ın İsrail'e sağladığı teknolojilerin askeri operasyonlarda kullanıldığını vurgulayan Biggar, "Bu şirketler, dijital teknolojiler aracılığıyla soykırım yapılmasını mümkün kılan araçları satıyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen teknolojilerini, bu araçları çocukları öldürmek için kullanan, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş İsrail'e satıyorlar." diye konuştu.
Büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinden dolayı yeterince hesap vermediğinin altını çizen Biggar, hükümetler ve şirketlerin protestoları ve kamuoyundan gelen tepkileri büyük ölçüde görmezden gelebildiğini belirtti.
Biggar, gerekli denetim ve düzenlemelerin uygulanmamasının toplumsal tepkileri artırabileceğini dikkati çekerek, şirket yöneticilerinin hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.