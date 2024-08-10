Batılı ülkeler Libya’daki askeri hareketlilikten endişeli

ABD'nin Libya'daki Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya'daki büyükelçilikleri ile ülkenin güneybatısındaki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

"Siyasi süreçteki çıkmaz göz önünde bulundurulduğunda bu tür hareketlilikler durumun tırmanması ve şiddetli çatışma riski taşıyor ve 2020 ateşkes anlaşmasını tehdit ediyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonunun taraflara yaptığı azami itidal çağrısının desteklendiği belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 8 Ağustos'ta, Halife Hafter'e bağlı güçlerin son iki gündür ülkenin güneybatısındaki hareketliliğini endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.

Libya medyasında da Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'un ülkenin güneyindeki Şuveyrif bölgesinde olası bir saldırının püskürtülmesi için hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdiği yönünde haberler yer almıştı.