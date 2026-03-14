Batılı yaptırımlar her yıl 564 bin cana mal oluyor
BM ve Avrupa Birliği (AB) gibi küresel örgütlerin yanı sıra ABD ve İngiltere gibi ülkeler, uzun yıllardır insan hakları ihlalleri, nükleer silah geliştirme faaliyetleri, terör örgütlerine verilen destek ve ikili ilişkilerde yaşanan gerilimler gibi gerekçelerle çok sayıda ülkeye yaptırım uyguluyor. Lancet dergisine göre dünya genelinde uygulanan geniş kapsamlı yaptırımlar her yıl 564 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, bu sayının savaşlardan kaynaklanan yıllık can kayıplarına eşdeğer olduğu ifade ediliyor. CEPR Kıdemli Araştırma Görevlisi Francisco Rodriguez "Sivil halkı kasıtlı olarak hedef almak, bugün uluslararası hukukta bir 'savaş suçu' olarak kabul edilmektedir ancak yaptırımlar da bu özelliğe sahiptir, muharipleri hedef almamaktadır" diyor.