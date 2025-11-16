Batılı zenginler sivilleri vurmak için para ödedi

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet yıllar sonra İtalya'da açılan bir soruşturmayla yeniden dünya gündemine oturdu. İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, İtalya'dan hafta sonları Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano'da soruşturma başlatılmasını sağladı. Gavazzeni, sadece İtalya'dan değil, diğer Batılı ülkelerden de zenginlerin bu tür "turlar"a katıldığını dile getirdi. Gavazzeni, "Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı" dedi. Gavazzeni, "Herkesi vuruyorlardı. Ve bu kişilerin, elbette onları oraya götüren refakatçileri vardı, çünkü onlara eşlik edenler vardı" dedi. Gavazzeni, konuya dair kendi araştırmalarını tamamladıktan sonra Milano Cumhuriyet Savcılığı'na şubat ayında 17 sayfalık bir suç duyurusunda bulunmuştu.