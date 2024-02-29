‘Batılılar yaşananları çizgi film zannediyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'te yıllık konuşmasını yaptı. Batılı ülkelerin savaşın nasıl bir şey olduğunu çoktan unuttuğunu söyleyen Rusya lideri, Batılıların Ukrayna'da olup bitenleri çizgi film zannettiğini vurguladı. "Batılı ülkelerin topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz ama Avrupa'ya saldırmayacağız" diyen Putin, Batılı liderlerin dış politikadaki tehlikeli eylem ve açıklamalarının, nükleer silahların kullanılması ve medeniyetin yok edilmesiyle sonuçlanacak bir çatışmayı tehdit ettiğini vurguladı.MOLDOVA'NIN içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, Moldova yönetiminin "baskılarına" karşı Rusya'dan koruma talep etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yurttaşlarımız olan Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması önceliklerden biridir " cevabını verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçelerinden biri de bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların "yardım" talebiydi.