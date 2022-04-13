Batı’nın ırkçı yüzü bir kez daha tescillendi

Ukrayna-Rusya savaşı Batı'nın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her seferinde insan haklarından bahseden Batı, Ukrayna'da yaşanan dramın çok daha kötüsünü yaşayan Suriyeliler için aynı tutumu sergilemedi. Ülkeleri başlarına yıkılan ve tek şansları kaçmak olan Suriyeli mültecilere kapılarını kapayan Batı, Ukraynalıları sınır kapılarında bekleyip destek için birbiriyle yarışa girdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkanı Von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ortaklaşa "Ukrayna İçin Ayağa Kalk" etkinliği düzenledi. Liderlerin yanı sıra ünlülerin de destek verdiği kampanyada toplanan mali yardım 10.1 milyar euroya ulaştı. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen bağış konferansında konuşan Von der Leyen kampanyaya, AB Komisyonu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 1 milyar euro katkı sağladığını aktardı. Kampanyanın sonuçlarını "muhteşem" olarak nitelendiren Von der Leyen, "Daha fazlası gelecek. Destek vermeye devam edeceğiz. Bombalar durduğunda, Ukrayna halkının ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz" şeklinde konuştu. Kampanyaya Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish, Annie Lennox ve Chris Rock gibi sanatçıların yanı sıra ülkeleri adına Ukraynalı mültecilere yardım etmek için milyarlarca dolar bağışlama sözü veren liderler de katıldı.