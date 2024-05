Batı’nın İsrail’den farkı yok

Dünya, 7 Ekim 2023'ten bu yana yani 210 gündür İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını izliyor. ABD ve Avrupalı ülkeler ise İsrail'in katliamlarına her türlü askeri desteği sağlıyor. Batılı ülkeler bununla da yetinmiyor. Filistin'in sesini basında, sinemada, kampüslerde, sokaklarda, yarışmalarda, spor müsabakalarında kısaca akla gelecek her yerde kesiyor. Bu baskı rejimi de akıllara "apartheid" uygulamasını (sistemsel ayrımcılık) getiriyor. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yıllardır kurduğu baskıyı Batılı devletler de kenti topraklarında kuruyor.Temsilciler Meclisi, Filistin yanlısı gösterileri yasaklayacak yasa çıkarıyor.Birçok kentteki gösterilerde Filistin bayrağı yasak. Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve çıkartmalar yasaklandı."Nehirden denize özgür Filistin" sloganını yasakladı.Avrupa Yayın Birliği, Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.Filistin'e destek açıklamaları yapan kurum kapatıldı.İsrail karşıtı bulunan kurumların fonları kesiliyor.Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta'nın Gazze'de yaşananlar için "gizli sansür" uyguladığı biliniyor.Batılı ülkelerdeki konserlerde, ödül törenlerinde ya da sokaklarda Filistin'i desteklemek yasak. Son olarak Almanya'da önde gelen tiyatro sanatçılarından Dieter Hallervorden, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için seslendirdiği şiir nedeniyle medyada "Yahudi düşmanı" olarak yaftalandı. Ya da Oscar ödüllü yıldız Susan Sarandon, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklediği için Hollywood'da boykot ediliyor.İsrail'i eleştiren gazetecileri işinden ediyorlar. İtibarsızlaştırıyorlar. Anlaşmalarını feshediyorlar. Örneğin İngiltere'nin köklü medya organlarından The Guardian, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren çizimi nedeniyle karikatürist Steve Bell'i işten çıkardı. Batı basını ayrıca İsrail'in hoparlörü olarak faaliyet gösteriyor. Haberlerinde İsrail'in işlediği savaş suçlarına kılıf uyduruyor.İsraıl'in 210 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı. BM'ye bağlı UNRWA, İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan raporda ise Gazze Şeridi'nin 'yıkılan tüm konut birimlerini tamamen restore etmek için yaklaşık 80 yıla ihtiyaç duyacağı' belirtildi.ABD'de ilk olarak 10 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan Gazze protestoları 140 üniversiteye yayıldı. Şimdiye kadar 2 bin 200 öğrenci gözaltına alındı. Polis şiddeti devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da açıklamasında "Düzen yeniden sağlanmalı" diyerek İsrail karşıtı göstericileri hedef aldı. Binlerce öğrenci ise her türlü baskılara rağmen eylemlerine devam edeceklerini söylüyor.