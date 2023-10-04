Batı’nın mühimmatı tükeniyor

RusyaUkrayna savaşında Avrupa için yeni bir kriz kapıda. 589 gündür devam eden savaşta Ukrayna'ya silahlar Avrupa ve ABD'nin yanı sıra NATO üzerinden gidiyor. Ancak Batı medyasına yansıyan son detaylara göre Avrupa'da mühimmat sıkıntısı baş gösteriyor. NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle mühimmatsız kalmak üzere olduğu uyarısında bulundu. İsveç Savunma Bakanı Pol Jonson, Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa'nın savunma sanayiine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi. Telegraph, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayanarak "Londra'nın depolarında, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların ve mühimmatın tükendiğini" yazdı. ABD'de de Beyaz Saray, Cumhuriyetçi muhafazakârların Kiev'e yeni fon aktarılmasının önünü açmaması durumunda ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın "birkaç ay içinde" tükeneceğini tekrarladı.Ukrayna ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı ve Rus askerlerini ateş altına aldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiğini bildirdi.