Batı’ya terör resti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Fidan Türkiye'nin Suriye'deki yol haritasını ilan ederek terör örgütlerini bahane eden ülkelere resti çekti. Fidan YPG terör örgütünün omurgasını oluşturan SDG'nin kendini feshetmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan toplantıda Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eşŞeybani'nin de olmasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ'

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır" şeklinde konuştu. Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti: Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne "yer olmaması" gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler" ifadesini kullandı. Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" diye konuştu. Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin gündemlerinde olduğunu duyurdu

FİDAN'IN ÇIKIŞI FRANSA'YI SALLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İstanbul'da ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla toplantısındaki açıklamaları Fransa'da depreme yol açtı. Fransa'nın hain terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik tutumuna ilişkin olarak Fidan'ın kullandığı "Amerika'nın arkasına saklanarak söz söyleyen ülkeleri dikkate almıyoruz" ifadeleri büyük yankı uyandırdı. Fransız Haber Ajansı AFP, Fidan'ın açıklamasını "Türkiye, Fransa'yı eleştirdi. Suriye'nin kuzeydoğusunda tek muhatabının ABD olduğunu söyledi" başlığıyla servis etti. "Fidan, Paris'i Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelmekle suçladı" diyen AFP, Fidan'ın "Fransa'yı Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ militanları geri almaya çağırdı" dediğini aktardı. Le Monde ise Fidan'ın açıklamasını "Türkiye, Fransa'nın Fransız teröristleri Suriye'den çıkarması gerektiğini söyledi" başlığıyla verdi. Le Figaro da "Türk diplomasisi başkanı Fidan, 'Fransa'nın yapacağı bir şey varsa o da kendi vatandaşlarını alıp kendi hapishanelerine götürüp yargılamaktır' dedi" ifadelerine yer verdi.