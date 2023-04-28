Bayraktar vurdu biz ilerledik

Azerbaycan'ın daveti üzerine bölgeye giden SABAH, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'yı yerinde inceledi. Tarihi 1752'ye dayanan şehir, ressamların, şairlerin yurdu olarak anılıyordu. 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilen bu topraklar 27 Eylül 2020'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı operasyon ile yeniden özgürleşti. Şuşa, 2 yılda mayınlardan temizlendi. 28 yıllık hasret sona erdikten sonra hem Azerbaycan devleti hem de Türkiye'deki özel şirketler tarafından şehrin tekrar özüne, yani "Azerbaycan'ın Kültür Başkenti" karakterine bürünmesi için harekete geçildi.Dağlık Karabağ Savaşı'na katılan ve 3 yerinden yaralanan Gazi Binbaşı Elshad Tahmazov (33), Türk devletinin desteği ve özellikle SİHA'ların savaşın 44 gün gibi kısa bir sürede Azerbaycan lehine sonuçlanmasında çok etkili olduğunu belirtti.Tahmazov, SİHA'ların gerek sahada gerekse masada Azerbaycan devletinin elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Gözünden, alnından ve el bileğinden toplam 7 ameliyat geçiren Gazi Çavuş Menaflı Dursun ise, "Bayraktar temizleye temizleye gitti. Önce Bayraktar vururdu, sonra üstünden biz geçerdik" dedi.