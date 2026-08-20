Bayraktaroğlu'ndan askeri diplomasi

Bayraktaroğlu’ndan askeri diplomasi
ANKARA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün kritik temaslarda bulundu. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Bayraktaroğlu, dün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Org. Bayraktaroğlu ayrıca Katar ve Umman genelkurmay başkanlarıyla da görüştü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

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