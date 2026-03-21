Bayram namazını sokakta kıldılar

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

KKTC Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu. Namaz sonrası vatandaşlara cami avlusunda bayram şekeri ikram edildi.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi.

Gürcistan'da Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'ni doldurdu. Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan çok sayıda kişi, namazını caminin önündeki sokağa serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Rusya Müslümanlar, sabah erken saatlerden itibaren bayram namazı için Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye akın etti. Camilerin içine sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.

İtalya'nın başkenti Roma ve çevre kentlerde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaştı. Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı üç kez kılındı.

İSRAİL SALDIRILARININ GÖLGESİNDE BAYRAM

Başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Beyrut'un en büyük camilerinden Muhammed el-Emin Camisi'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı, İsrail saldırılarının sona ermesi için dua etti. Muhammed el- Emin Camisi'nde namazı kıldıran Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Emin el-Kurdi, hutbede birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KAMPLARDA DA BAYRAM NAMAZI KILINDI

Başkent Şam başta olmak üzere Halep, İdlib, Hama ve Dera illerinde binlerce kişi bayram namazı için bir araya geldi. Bazı bölgelerde camiler dolup taşarken, cemaat tekbirler eşliğinde saf tuttu. İdlib'in kuzeyinde yerinden edilenlerin yaşadığı kamplarda da bayram namazı kılındı.