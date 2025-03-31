Bayramlıkları kefenleri oldu

Ramazan Bayramı, Gazze'de sevinçle değil, yıkım ve acı ile başladı. Barbar İsrail ordusu, yine kutsal dinlemedi. Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de vurmaya devam ettiler. Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldılar. Saldırılarda 13'u çocuk 33 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail saldırısında ölen çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri vardı.

BİZ DE İNSANIZ...

İsrail'in aralıksız süren saldırıları, Gazze'nin dört bir yanını harabeye çevirdi. Binlerce aile evsiz, aç ve susuz. Önceki yıllarda bayram sabahları çocukların sevinçleriyle dolup taşan Gazze sokakları, şimdi enkaz yığınları ve gözyaşlarıyla dolu. İsrail'in bayram sabahı düzenlediği saldırılarda aile efradını kaybeden Filistinli bir baba, " Yeter artık...Yeter bu katliamlar son bulsun artık... Her gün çocuklar katlediliyor. Kana doymadınız mı? Yazıklar olsun. Ey insanlar bizi hissedin artık. İnsanız biz insan!..." sözleriyle acısını ve öfkesini dile getirdi. Dünyaya seslenen Filistinli baba, "Allah için artık dünya harekete geçsin" dedi.

BEDENLERİ PARÇALANDI

Bayram sabahı kız kardeşini, eniştesini ve yeğenlerini kaybeden bir başka Filistinli de küçük yeğeninin parçalanmış bedenini göstererek, "Çocuk bu çocuk! Bedeni nerede bunun! Bu annesi, bu babası, amca çocukları. Hepsi öldü. Kız kardeşimin çocuğu bu" dedi. Yaklaşık iki yıldır her gün bu acıları yaşadıklarını belirten Filistinli, savaşın ve akan kanın durması için uluslararası kurumlara ve özgür insanlara harekete geçme çağrısı yaptı.