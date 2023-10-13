BBC muhabiri Gazze’deki görüntüleri gözyaşlarıyla anlattı: Kariyerimin en zor günlerinden biri oldu

SAVUNMASIZ HASTALAR İÇİN ÖLÜM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de İsrail'den tahliye emrini geri almasını istedi ve bunun tahliyesi mümkün olmayan savunmasız hastalar için 'ölüm ilanı' anlamına geldiğini duyurdu.

İsrail ablukası sonrası elektriksiz kalan Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Hastaneler, bölgedeki tek elektrik santralinde yakıtın tükenmesiyle elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra dün yaptığı açıklamada Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, tamamen dolu olan yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.