BBC: Trump döneminde borsada yasadışı işlem şüpheleri artıyor
İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde "ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ikinci dönemi boyunca, bazı yatırımcılar onun önemli açıklamalarından hemen önce milyonlarca dolarlık işlemler yaptı" denildi. Haber kapsamında çeşitli finansal piyasalardaki işlem hacmi verileri incelendi ve bunları Trump'ın piyasayı etkileyen en önemli açıklamalarıyla zaman olarak karşılaştırdı. Analiz, sosyal medya paylaşımları veya medya röportajları kamuoyuna açıklanmadan sadece birkaç saat, hatta bazen birkaç dakika önce düzenli olarak işlem hacminde sıçramalar olduğunu ortaya koydu. Bazı analistler bunun, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak yapılan yasadışı gizli bilgilere dayalı ticaretin belirtilerini taşıdığını kaydetti. Reuters'ın haberine göre ise İran'da 50 günlük savaş 50 milyar dolarlık petrolün kaybına yol açtı.