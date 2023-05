BBC Türkçe’nin ikiyüzlülüğü

Türkiye'de yarın tarihi seçimlerden biri gerçekleştirilecek. 14 Mayıs'taki ilk tura kadar açıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapan Batı basını, ikinci tur öncesinde ise söylem değiştirdi. Yayınlanan birçok haberde Türk halkının demokrasiye olan bağlılığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarına ve muhalefetin sık sık değişen söylemlerine vurgu yapıldı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de çark eden yayın organlarından biri oldu. BBC'deki birçok haberde ilk turda Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı yüksek oy oranından övgüyle söz edildi. Ancak aynı yayın organının Türkiye ayağı olan BBC Türkçe'de bu haberlere yer verilmedi.Londra merkezli BBC'de Türkiye karşıtı her haberi çok kısa süre içerisinde Türkçe'ye çevirerek yayına alan BBC Türkçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu haberlere ise sitesinde yer vermiyor. BBC Türkçe, Türkiye'de genellikle 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi gibi hareket etmekle itham ediliyor. İşte son günlerde BBC'de İngilizce yayınlanıp, BBC Türkçe'nin sitesine almadığı haberlerden bazıları:BBC'de dün yayınlanan haberde Erdoğan'ın zafere yakın olduğu belirtilerek "Kalabalıkları bir orkestra şefi gibi yönetiyor" denildi. Haber BBC Türkçe'de yer almadı.BBC'de önceki gün Türkiye'deki seçim sonuçlarının Afrika'daki etkisi işlendi. BBC Türkçe, Ankara'nın Afrika'daki etkisinden bahseden bu haberi vermedi.BBC'de geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki seçimin dünya için neden önemli olduğuna dair bir analiz yayınlandı. Erdoğan'ın da dünya liderleriyle olan diyaloğunun altı çizildi. Her gün Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın tüm unsurlarına bol bol yer veren BBC Türkçe bu haberi de yayınlama gereği duymadı.ABD merkezli New York Times gazetesinde "Türkiye'nin ikinci tur seçiminde neler beklenmeli?" başlıklı haber yer aldı. Haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda öne geçti, önemli bir destek aldı" denildi. Fransa'dan yayın yapan France 24 ise "Türkiye'deki depremzedeler ikinci tur öncesi Erdoğan'ın etrafında toplandı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Fransız haber kuruluşu "Yıkılan bölgede milyonlarca insan beklentilere meydan okudu ve Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten Erdoğan'a 14 Mayıs'ta oy verdi" dedi.