NUJ'dan yapılan yazılı açıklamada, BBC'de çalışan sendika üyelerinin, kurumda uygulanan bütçe kesintileri ve zorunlu işten çıkarmalara karşı endüstriyel eylem düzenlenmesine ilişkin oylama sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, İngiltere, Galler, İskoçya ve yurt dışında görev yapan sendika üyelerinin yüzde 79,38'inin grev yapılmasını, yüzde 91,32'sinin ise grev dışındaki endüstriyel eylemleri desteklediği belirtildi.

Kuzey İrlanda'da ayrı gerçekleştirilen oylamada ise üyelerin yüzde 84,21'inin grevden yana oy kullandığı aktarılan açıklamada, yüzde 90,35'inin de grev dışındaki eylemlerden yana oy kullandığı bildirildi.

Açıklamada, oylama sonuçlarının sendikaya gelecek 12 ay içinde endüstriyel eylem düzenleme konusunda yasal yetki verdiği ancak henüz herhangi bir eylem kararı alınmadığı vurgulandı.

BBC'NİN 500 MİLYON STERLİNLİK BÜTÇE KESİNTİLERİNE TEPKİ

Açıklamada, BBC genelinde uygulanan 500 milyon sterlinlik bütçe kesintilerinin çok sayıda zorunlu işten çıkarmaya yol açtığına ve kurumda çalışmaya devam eden personelin iş yükünü artırdığına işaret edildi.

Sendikanın aylardır BBC yönetimine işten çıkarmaları durdurma çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, İngiliz hükümetinden de kurumun finansman sorunlarının çözülmesi için acil müdahalede bulunmasının istendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, oylama sonuçlarının BBC çalışanlarının zorunlu işten çıkarmalara karşı ortak tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Davison, yıllardır süren yetersiz finansman ve bütçe kesintileri nedeniyle gazetecilerin ciddi baskı altında çalıştığına dikkati çekerek, BBC yönetiminin oylama sonuçlarını dikkate alarak mevcut politikasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.