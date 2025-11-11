BBC’de Trump krizi

Geçen yıl yayımlanan belgeselde, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından bölümleri keserek montajlayan İngiliz kamu yayıncısı BBC'de yaşanan istifa krizi büyük yankı uyandırdı. Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından önceki gün BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'ın istifa etmişti. Daily Telegraph gazetesi, çifte istifayı BBC'nin "10 yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük kriz" olarak nitelendirirken Financial Times gazetesi, "Trump belgeseli üzerine kopan fırtına" başlığını attı. The Guardian da haberinde BBC kaynaklarından birinin "bir darbe gibi" dediğini aktardı. Trump'tan BBC'deki istifalara ilişkin "Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular" açıkladı. Montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Trump belgeselinin kurgulanmasında "yanlış değerlendirme" yapıldığı gerekçesiyle özür diledi.