BBC’den kirli propaganda itirafı: Kamuoyunu yanılttık

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İsrail yanlısı propaganda yaptığını itiraf etti. Geçtiğimiz hafta sonu haberlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini, "Hamas'a destek" olarak aktarmıştı. Gelen tepkilerin ardından önceki gün bir spiker, "İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz" dedi. İngiltere'deki Filistin yanlısı gösteriler konusunda kamuoyunu yanılttıklarını kabul etti.İngiliz kamu yayımcısı BBC, İsrail karşıtı bir tutum takındıkları iddiasıyla Arapça servisinde görev yapan 6 muhabiri hakkında soruşturma başlattı. Independent'ın haberine göre, yürütülen soruşturmanın gazetecilerin sosyal medya faaliyetleriyle ilgili olduğu, Filistin yanlısı ve İsrail'i eleştiren içeriklerin "beğenilmesi ve yeniden paylaşılmasının" soruşturmaya konu edildiği aktarıldı.Fransa'da yasaklanan Filistin gösterisini düzenlediği gerekçesiyle bir kişi yargılanacak. Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Strasbourg'da 13 Ekim'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi yakınlarında polis, Olff-Rastegar'ı gözaltına aldı. Hafta sonu boyunca nezarethanede kalan 70 yaşındaki Olff-Rastegar hakkında kovuşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Olff-Rastegar, Ocak 2024'te "yasak olan bir gösteriyi düzenlediği" gerekçesiyle mahkemeye çıkacak.Almanya'nın Hamburg Eyaleti, Filistin yanlısı gösterilere yasak getirdi. Yasağa rağmen gösteri çağrısında bulunan ya da organize edenlere, bir yıla varan hapis cezası ya da para cezası öngörüldü. Gösterilere katılanlar 500 euroya kadar para cezasıyla karşılaşabilecek. Öte yandan Küresel İklim Değişikliğine Karşı (Fridays for Future) hareketin Almanya sözcüsü Elisa Baş (22), yaptığı Filistin paylaşımından dolayı Alman medyası tarafından hedef alındı. Ayrıca Bayern Münih, Filistin'e destek mesajı yayınlayan oyuncusu Noussair Mazraoui'nin ifadesini alacak.Atina'da düzenlenen 2023 Yüzme Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Mısırlı milli yüzücü Abdul Rahman Sameh, "Filistin yalnız değildir. Hak ve adalet kazanacaktır" mesajını paylaştı. Uluslararası Yüzme Federasyonu, hiçbir gerekçe göstermeden Mısırlı şampiyon Abdul Rahman Sameh'in tüm fotoğraflarını kaldırdı. Sameh, "Filistin davasına desteğim, tüm insan yaşamının değerine olan inancımdan kaynaklanıyor. Herhangi bir çatışmada masum hayatların kaybedilmesi bir trajedidir" dedi.