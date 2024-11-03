BBC’ye basın mensuplarından Gazze’de tarafsızlık çağrısı

BBC'den mektuba ilişkin yapılan açıklamada Gazze içeriklerinin, kutuplaştırıcı yönüyle haberleştirilmesi en zor konular arasında yer aldığı kaydedildi.

Gazetecilik standartlarının en üst derecede uygulandığı belirtilen açıklamada, kullanılan kelimelerden doğrulamaya kadar haberlerin pek çok süzgeçten geçtiği ifade edildi.

BBC'nin tek bir dünya görüşünü yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail yanlısı olmak ve karşıtı olmakla ilgili neredeyse eşit sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Independent'a konuşan imzacılardan birisi BBC'nin tutumuyla ilgili, "6 yaşındaki Hind Receb, yardım için yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Gazze'de ölü bulundu" başlığını hatırlattı.

İmzacı, "Bu tanrının bir işi değildi. Faili İsrail. Bu nedenle açıkça belirtilmeli ve açıkça öldürüldüğü ifade edilmeliydi" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir imzacı ise "Filistinliler her zaman güvenilmeyen kaynak gibi görülürken olayların İsrail versiyonu, İsrail ordusunun yalan söyleme konusundaki güçlü geçmişine rağmen sürekli olarak verildi" ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen imzacı, "Mümkünse İsrail'i manşetten çıkarmayı ve hava saldırısının sorumlusu hakkında şüphe uyarmayı tercih ediyoruz" yorumunu yaptı.