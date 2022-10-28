BDT’ye üye ülkelerin başbakanları Kazakistan’da toplandı

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov'un ev sahipliğinde Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Tacikistan Başbakanı Kohir Razulzoda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov katıldı.

Başbakanlar, BDT ülkeleri arasında ekonomik etkileşim alanında imzalanacak anlaşmaların yanı sıra bölge gündemindeki konuları da ele aldı.

Kazakistan Başbakanı İsmailov, burada yaptığı açıklamada, toplantının salgın dönemi sonrası ilk kez yüz yüze yapıldığını ve böylece ülkesinin BDT dönem başkanlığını tamamladığını bildirdi.

İsmailov, bugün BDT çerçevesinde iş birliğini geliştirme konularında yapıcı bir diyalog gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özellikle dış ekonomik alanda ortak adımları masaya yatırdıklarını aktaran İsmailov, toplantı sonucunda BDT'ye üye ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirmek amacıyla hizmet sektörü, işletme ve yatırım alanlarında serbest ticaret anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

İsmailov, ayrıca bilim, teknoloji, inovasyon ve kimya endüstrisinin dijital dönüşümü ile radyo navigasyonu alanında iş birliğini de görüştüklerini belirterek "Hükümet başkanları, bu konularda iş birliğini geliştirmek için bir dizi program belgesini kabul etti." dedi.

BDT Dönem Başkanlığını Kırgızistan'a devrettiklerini kaydeden İsmailov, ancak bir sonraki başbakanlar toplantısının Haziran 2023'te Rusya'nın Soçi kentinde yapılması kararının alındığını sözlerine ekledi.