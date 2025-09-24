Bebek gezegenin doğum anı görüntülendi

Astronomlar, ilk kez genç bir yıldızın etrafındaki tozlu halkanın içinde oluşmakta olan bir bebek gezegeni doğrudan görüntüledi. Araştırmacılar, gezegeni "doğum anında" tespit etti. WISPIT-2 adı verilen yıldız sisteminde bulunan yeni gezegen, WISPIT 2b olarak adlandırıldı. Gezegen, yıldızın etrafında toz ve gazdan oluşan çok katmanlı halkaların arasındaki karanlık boşlukta keşfedildi. Arizona Üniversitesi'nden Profesör Laird Close keşfin önemini "Onlarca yıldır gözlenen bu karanlık boşlukların gerçekten gezegenler tarafından oluşturulduğunu ilk kez kesin olarak kanıtladık" sözleriyle ifade etti.