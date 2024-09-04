Bebek katili Netanyahu'ya "Philadelphi Koridoru" tepkisi

İsrail medyasına göre Gantz, eski Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot ile Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını çürüten bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Netanyahu'nun öne sürdüğü gerekçelerin bazılarını oldukça mantıksız gördüğünü dile getiren Gantz, "Netanyahu gerçekleri konuşmadı, kaçırılanları (Gazze'de tutulan İsrailli esirler) canlı olarak geri getirmeyeceği gibi ülkenin kuzeyinde yerinden edilenleri de evlerine göndermeyecek." dedi.

Netanyahu'nun ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne de geçemeyeceğini savunan Gantz, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'ndeki dönemde tanıklık ettiklerini şöyle anlattı:

"Netanyahu, kaçırılanların salıverilmesi anlaşması için ilerleme olanağını sistematik olarak kısıtladı. Kendisinden Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah kentlerine askeri baskıyı genişletmesini istediğimizde panikledi ve operasyonu durdurdu. Bu sürpriz olmadı tabii... Netanyahu siyasette kalmakla meşgul ve ABD'yle olan stratejik ilişkilere zarar veriyor."

"Philadelphi Koridoru İsrail varlığına karşı bir tehdit teşkil etmiyor, istediğimiz anda oradan çekilerek dönebiliriz. Philadelphi Koridoru'nun kontrolü kaçakçılığa karşı önem arz ediyor." diyen Gantz, oradaki gözetleme kulelerinde asker bulundurmakla yetinmenin tünelleri kapatmayacağı gibi o askerlerin de "atış alanındaki ördekler gibi avlanacağını" söyledi.

İsrail güvenlik kurumunun Gazze'deki tünelleri kapatma planı yaptığı ve "gerçek çözümün" bu olduğunu dile getiren Gantz, Netanyahu'nun ise bu planı uygulamadığı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmediğine dikkati çekti.

Netanyahu'nun birkaç ay önce Gazze'nin Refah bölgesinde Hamas'ı yok ederek zafer elde edeceklerini iddia ettiğini hatırlatan Gantz, meselenin Philadelphi Koridoru'yla ilgili olmadığı, stratejik kararlar almamakla ilgili olduğunu ifade etti.

EİSENKOT'TAN ELEŞTİRİ

Eski Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot da Netanyahu'nun Gazze-Mısır arasındaki sınır hattıyla ilgili iddialarını eleştirerek, "İsrail'in stratejik konumu, Philadelphi Koridoru'yla ne artar ne de azalır." dedi.

Netanyahu'nun liderliğindeki mevcut hükümetin döneminde İran tehdidinin unutulduğunu savunan Eisenkot, "İsrail, kurulduğu günden beri en kötü günlerini yaşıyor. Savaş için belirlediğimiz hedeflerin hiçbirini elde etmiş değiliz." diye konuştu.

Bu arada Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gantz'ın eleştirilerine yanıt verilerek, "İsrail, Gantz ve partisinin hükümetten istifa ettiği günden beri Hamas'ın genelkurmay başkanından kurtulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu, "Philadelphi Koridoru'nda herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" söylemişti.