Bebek katilleri!

Gazze'de 36 gündür dünyanın gözü önünde katliam üstüne katliam yapan siyonist İsrail rejimi son iki gündür hastaneleri doğrudan hedefine aldı. Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.Kuşatma altındaki hastanelerde tükenen kaynaklar acı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hastanelerin yenidoğan bölümlerinde kuvözde tutulan bebekler oksijen ve cihazlar için elektrik yetersizliği nedeniyle teker teker ölmeye başladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda kuvözde tutulan 39 bebek ölümün eşiğinde. Dün bebeklerden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Selmiye "Hastalarımız ya da yaralılar imkânsızlıklar nedeniyle her dakika birer birer ölmeye başladı" dedi. İsrail savaş uçakları, Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurunca hastane dün tamamen hizmet dışı kaldı. Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar üyesi Cerrah Muhammed Obeid, kendisi ve meslektaşlarının Şifa Hastanesi'ndeki yaralıları terk edemeyeceğini söyledi. Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi burada kazılacak toplu mezara gömülecek.7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı. Şehitlerden 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın oldu. Gazze'de yaralı sayısı 27 bin 490'a çıktı. Enkaz altında kalan 1500'ü çocuk olmak üzere 2 bin 700 kişi hakkında kayıp ihbarı bulunuyor. Bu arada İsrail yönetiminin iletişim kanallarını tamamen kesmesi nedeniyle ilk kez dün bir gündeki saldırılarda ölenlerin sayısı açıklanamadı. İşgalin 36'ncı gününde can kayıpları bile sayılamadı. Öte yandan İsrail tankları ve askerler kuşattığı hastanelerin çevresinde hareketli ne görürürse vuruyor. Filistinliler, çapraz ateşe tutuluyor.Gazze'deyaşananlarıBatı'nın karartmasınakarşındünyaya göstermekiçin cansiperaneçalışan Filistinlifoto muhabiriMotaz Azaiza (24),dünyaya insanlıkdersi verdi. Evinedüzenlenen saldırıda,ailesinden15 kişiyi kaybedenAzazia'nınkaydettiği katliamsonrası korkudantitreyen Gazzeliçocuğun görüntüsü,80 milyondanfazla görüntülendi./SABAHBirleşmiş Milletler'den "Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuğun hayatı pamuk ipliğine bağlı" açıklaması yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yerin ve hiç kimsenin güvende olmadığını duyurdu.Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Monir El Beşr: Filistinliler günlerdir sokaklarda yatan cesetleri gömmek için elleriyle mezar kazmaya çalışıyor. Mezar kazmak için ne ekipmanımız ne de makinemiz var. Bu cesetleri gömmemiz lazım yoksa salgın hastalıklar çıkar. Bu cesetler günlerdir sokakta yatıyor" dedi. DIŞ HABERLER