Bebek katilleri

Siyonist İsrail rejimi ateşkese rağmen işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bebekleri ve çocukları katletmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin ateş açarak 7 aylık bir bebeği öldürdüğü, anne ve babasını ise yaraladığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem tarafından yayımlanan görüntülerde, El Halil'in Tel Rumeyda bölgesinde seyir halindeki Ebu Heykel ailesine ait aracın, İsrail askerlerinin konuşlandığı noktaya yakın bir yerde yavaşlayarak durmaya çalıştığı esnada ateş açıldığı görülüyor. Görüntüde, İsrail askerlerinin ateş açtığı aracın herhangi bir tehlike oluşturmadığı dikkati çekti.

GERİYE KANLI ÇANTASI KALDI

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda çadır okula giderken hedef olan 8 yaşındaki Cad Yusuf Süleyman'dan geriye kanlı çantası kalırken ailesi ise evlatlarının yasını tutuyor. Gazze ve Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail saldırılarında yaklaşık 21 bin öğrenci yaşamını yitirdi.