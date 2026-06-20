Bebek katilleri

Soykırımcı İsrail devleti, ateşkes anlaşmalarına rağmen dünyanın gözü önünde bebekleri ve çocukları katletmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Elder, çocukların evlerinde, okullarında, futbol oynarken veya balık tutarken öldürüldüğünü vurgulayarak, dünyanın ateşkes dilini konuşmasına rağmen Gazze'deki ailelerin oğullarını ve kızlarını gömmeye devam ettiğini söyledi. UNICEF ayrıca "İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 2 Mart'tan beri günde ortalama 12 çocuk öldü veya sakat kaldı" açıklamasını yaptı.





İSRAİL SANSÜRDE SINIR TANIMIYOR

İSRAIL ordusundaki askeri sansür makamının 2025 yılında 5 binden fazla haberi tamamen yasakladığı veya içeriğine müdahale ettiği bildirildi. İsrail merkezli +972 Magazine internet sitesinin aktardığı verilere göre, uluslararası basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar gerileyen İsrail'de askeri istihbarat, özellikle İran ile yaşanan savaş dönemlerinde haberlerin kamuoyuna ulaşmasını günde ortalama 15 kez engelledi.