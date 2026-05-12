Bebek maması ambargosu

İsrail'in Gazze'deki zulmü sınır tanımıyor. İsrail, bebek mamasına "güvenlik" bahanesiyle kelepçe vurdu. Türkiye'nin merhamet elini kesmek isteyen İsrail, yardım TIR'larını sınır kapılarında adeta esir tutuyor. Uluslararası yardım kuruluşları ve diplomatik kaynaklardan sızan bilgiler, Gazze kapılarındaki vicdansızlığın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

HEDEF: TÜRKİYE

Gazze'ye giren her bir yardım kolisi, İsrail tarafından adeta bir mühimmat titizliğiyle bekletiliyor. Sahadaki kaynaklar, İsrail'in bebek mamalarını dahi "Hamas'ın eline geçebilir" bahanesiyle haftalarca denetim altında tuttuğunu, bebeklerin en temel besinlerine ulaşmasının kasten engellendiğini bildiriyor. Soykırım altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırdığı 100 bin tonu aşkın yardımla bölgenin en büyük destekçisi olan Türkiye, İsrail'in özel markajında. Edinilen bilgilere göre, Türk kurumlarının bölgedeki güçlü varlığından rahatsız olan İsrail, Türk bayraklı ve menşeli yardımları sınır kapılarında çok daha ağır kontrollere tabi tutuyor. Halk üzerindeki moral etkisini kırmak isteyen İsrail yönetimi, yardımların görünürlüğünü azaltmak için her türlü engeli çıkarıyor. Diplomatik kulislerden edinilen bilgiye göre; Ankara'nın gıda, ilaç ve geçici barınma desteğinin halk üzerindeki moral etkisini kırmak isteyen işgal yönetimi, yardımların görünürlüğünü azaltmak için her türlü engeli çıkarıyor.