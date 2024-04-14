Bebek penguenlerin suyla buluşması görüntülendi

National Geographic için çalışan ödüllü belgeselci Bertie Gregory, Antarktika'da iki ay geçirerek İmparator penguenlerin daha önce görülmemiş anlarını kayda aldı. Bunlar arasında bebeklerin ilk kez kayalıklardan suya atlaması da var. İlginç görüntülerde ufaklıkların kendilerini sırayla 15 metre yükseklikten okyanus sularına bırakması da yer alıyor. 10 bin hayvanlık bir sürüyü takip eden Gregory, 6 aylık yavruların buzların hemen dibindeki sulara atlayışını Ocak 2024'te belgeledi. 30 yaşındaki Britanyalı, perşembe günü Good Morning America adlı programda yayımlanan röportajında yavruların ilk kez yüzmek üzere atladığını vurguladı.