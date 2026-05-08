Bebekler sessizce ölüme sürükleniyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 846 Gazzeli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasır Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması, kuvözdeki bebekler ve tüm hastaların hayatını tehdit ediyor. Doktorlar, "Oksijenin temin edilememesi hastalar için toplu infaz demektir" uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde ayrıca hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'sinin tükendiği bildirildi.

HAMAS LİDERİNİN OĞLUNA SUİKAST



Hamas, İsrail'in Gazze'de Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam Hayye'ye suikast düzenlemesini, "direnişin siyasi duruşunu etkileme girişiminin başarısız bir örneği" olarak niteledi. Açıklamada, İsrail'in direniş liderleri ve müzakere heyetine baskı uygulamak için Azzam Hayye'yi hedef aldığı kaydedildi. İsrail'in daha önce de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, bu saldırıda da Hayye'nin diğer oğlu Hemmam'ın hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.