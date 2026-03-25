Bebekleri öldürelim, nükleer atalım

İsrail toplumu son günlerde gerçek yüzünü bir kez daha dünyaya göstermeye başladı:

Yahudi terörist yerleşimciler, Batı Şeria'da okulun duvarına "En iyi Arap ölü Arap" yazdı.

İsrailli Orit Perlov isimli bir akademisyen İbranice yaptığı paylaşımda "İran'da yeni doğanlar da tıpkı Gazze'de gibi öldürülsün" yazdı ve sonra sildi.

Channel 14'e konuşan İsrail istihbarat birimi Unit 504'ün eski başkanı Tal Ornan, İran'da nükleer silah kullanılması gerektiğini savundu.

Eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, aşırı sağcı Yahudilerin 1967'den beri en az 5 kez Mescid-i Aksa'yı havaya uçurma planı yaptığını itiraf etti.

İsrail işgal askerlerinin Lübnan'da girdikleri evlerde parti yaptığı görüntüleri paylaşan siyonistler "Çocuklarınızı öldürdük, evlerinizde parti yapıyoruz" yazmaya başladı.

İsrail merkezli çok sayıda sosyal medya hesabında "Gazzeli bebekler gibi Lübnan ve İran'dakileri de açlıktan öldürelim" mesajları dolaşıma sokuldu.