Beklentiler de riskler de büyük

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşın son bulması için başlatılan müzakerelerdeki olumlu hava dünyayı rahatlattı. İran ile ABD heyetleri arasında pazar günü İsviçre'de düzenlenen ilk tur görüşmeleri olumlu bir havada tamamlandı. Luzern Gölü Konferansı sonucunda taraflar ateşkes anlaşması üzerinde anlaştı. Savaşı sona erdirmek için 60 günlük müzakere sürecine geçildi. Teknik heyetler İsviçre'de çalışmalarına devam ediyor.

YAPTIRIMLAR KALKIYOR MU

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul etti" dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimine izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu. CNN "Görüşmeler sonrasında dünyanın beklentisi de büyük ABD ile İran'ı bekleyen riskler de" başlığını attı.

LÜBNAN'DAN SEMBOLİK ÇEKİLME

İsrail'in Lübnan üzerinden anlaşmayı yeniden bombalamasından endişe ediliyor. İsrail'in dün Lübnan'ın bazı bölgelerinden sembolik olarak çekilmesi bekleniyordu. İran tarafı Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği bildirildi. Mekanizmada İsrail olmayacak.