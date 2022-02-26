Belarus karıştı! Muhalif lider kendisini ’devlet başkanı’ ilan etti

Ukrayna'ya işgal saldırılarına destek veren Belarus'ta muhalefet kanadından dikkat çeken bir adım atıldı. Devlet Başkanı Lukaşenko'yu işgalden sorumlu tutan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, kendisini 'ulusal lider' ilan etti. Tikhanovskaya Twitter'dan yaptığı videolu açıklamasında, "Lukaşenko, ülkemizi Ukrayna'yı işgal harekatının bir parçası yaparak ihanet etti. Bu nedenle, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak ve onu güvenlik görüşmelerinde temsil etmek için kendimi Belarus ulusal lideri ilan ediyorum" dedi.