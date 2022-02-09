Belarus, Rusya Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı başlıyor

BELARUS'A GİDİLDİ

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un tatbikatı yerinde takip etmek üzere Belarus'a ulaştığı bildirildi. Belarus ve Rusya devlet başkanlarının kararlarına uygun olarak tatbikatın ocak ayında başlayan birliklerin denetlenmesinin son aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın uygulandığı süre boyunca, savunma operasyonu yürütme, dış saldırıları bastırma ve püskürtme, ayrıca terörle mücadele ve Birlik Devleti'nin çıkarlarını koruma görevlerini yerine getirmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2021'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında ortak askeri tatbikat yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

TATBİKATTAN RAHATSIZLIKLARINI AÇIKÇA BELİRTİYORLAR

Ukrayna krizi ile birlikte Rusya ile NATO arasında gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Rusya ve Belarus'un NATO ve Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak olması eleştirilere neden oluyor. Özellikle Baltık ülkeleri ile Polonya ve Ukrayna yapılacak bu tatbikattan rahatsızlıklarını açıkça belirtiyor.

İDDİALAR VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a 30 bin asker ve modern silahlar gönderdiğini öne sürüyor. Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği öngörülüyor. Rus askerlerinin tatbikattan sonra Belarus'a yerleşeceği iddialarına ise Kremlin açıklık getirmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus askeri birliklerinin tatbikatların ardından ülkeye geri döneceğini açıklamıştı.

PARALEL TATBİKAT

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da Belarus-Rusya ortak askeri tatbikatının yapılacağı 10-20 Şubat tarihlerinde ülkesinde paralel bir tatbikat yapacağını duyurmuştu. Ukrayna tatbikatlarda, Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini kullanacak.