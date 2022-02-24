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Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:25 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:26

Belarus'tan savaş açıklaması: Belarus birlikleri operasyonda yer alıyor mu?

AA
Belarus’tan savaş açıklaması: Belarus birlikleri operasyonda yer alıyor mu?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını bildirdi.

Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda askeri yetkililer ile acil toplantı yaptı.

Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, "Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna'daki) bu operasyonda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE ZELENSKİY ARASINDA MÜZAKERE ÖNERİSİ

Lukaşenko, daha önce Ukrayna'yı uyardığını hatırlatarak, iki tarafın kan dökülmesi ve savaşı önlemenin yollarını aramaları gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya tarafına Minsk'te müzakereler yapılmasını öneren Lukaşenko, "Biz Slavız, üç Slav halkı. Haydi oturalım ve sonsuza kadar kaderimizin geleceğini belirleyelim. Ben (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy olsam buna sarılırdım. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin 'Biz işgalci değiliz, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz' diyor. Daha ne lazım? Müzakerelerin temeli budur." dedi.

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Belarus'tan savaş açıklaması: Belarus birlikleri operasyonda yer alıyor mu?
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