Belçika Adalet Bakanı silahlı saldırıdaki ihmali nedeniyle istifa etti

OLAY, AB'NİN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ "HIZLA GERİ GÖNDERMEYİ" GÜNDEME ALMASINI TETİKLEDİ

Başkent Brüksel'de 16 Ekim akşamı rastgele ateş açarak iki İsveçlinin ölümüne yol açan ve ertesi gün polis kurşunuyla öldürülen saldırganın Tunuslu olduğu, 2019'da yaptığı iltica başvurusunun 2021'de reddedildiği ancak Belçika'da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Olay, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İçişleri Bakanlarının 19 Ekim'deki toplantısında masaya yatırıldı.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulamış, "Brüksel'deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus'tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.