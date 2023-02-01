Belçika devlet kanalından dikkat çeken Erdoğan analizi: Avrupalı liderlerin yapamadığını yaptı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınından düşmüyor. Başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dünyanın önde gelen ajansları seçimi yakından takip ediyor. "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" gibi başlıklar atıp analizler yayımlanıyor. Son olarak Belçika'da da 14 Mayıs'taki seçime yönelik bir analiz yayımlandı. Belçika devlet kanalı RTBF'ye göre bu yıl, uluslararası gündemin sıcak konularından biri de Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi. RTBF'nin internet sitesindeki haberde Türkiye'deki seçimin Avrupa'ya etkisi ele alındı. Analizde Brüksel Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Firouzeh Nahavandi'nin görüşlerine yer verildi. Nahavandi, Erdoğan'ın diğer Avrupalı liderlerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile iyi ilişkiler sürdürebildiğine dikkati çekti.Sosyolog Nahavandi'ye göre Erdoğan, dengeli siyasetiyle somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider. RTBF, seçimin olası ekonomik sonucunu da değerlendirdi. Türkiye'de çok sayıda Avrupalı şirket olduğu, Avrupa'da da Türk nüfusun yatırımları olduğu hatırlatıldı. Erdoğan'ın varlığının, seçimin ardından her iki taraf için de büyük bir ekonomik çıkar sağlayacağı yorumu yapıldı.