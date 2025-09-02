Belçika Dışişleri Bakanı açıkladı: “Belçika Filistin’i devlet olarak tanıyacak”

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika'nın Eylül ayı içerisinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Öte yandan Prevot açıklamasının devamında İsrail hükümetine ağır yaptırımlar da uygulanabileceğini aktardı.

HÜKÜMETİNE REST ÇEKMİŞTİ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, koalisyon hükümetine Filistin'i devlet olarak tanıma önerisinde bulunmuş, yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, "Mevcut şartlar değişmeden Filistin'i tanımak bir şey kazandırmaz, hatta ters etkileri olabilir" şeklindeki açıklaması üzerine koalisyon hükümeti içinde tansiyon yükselmişti. Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika'nın somut bir adım atmasını istediğini belirterek, hükümeti sorun çözülene kadar çözülmesi beklenen diğer dosyaları askıya almakla tehdit etmiş, ciddi bir borç yükü olan ve çeşitli fonlar sağlamakta sorunlar yaşayan Belçika'nın bütçe görüşmeleri öncesinde gelen bu siyasi tehdit ülkenin gündemine oturarak, daha önce birçok kez siyasi krizler nedeniyle hükümetsiz kalmış olan ülkede tedirginliğe sebep olmuştu.