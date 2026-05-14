Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: “Türkiye kuşkusuz Avrupa Ailesinin üyesidir”
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Türkiye'de düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu görüşmelerini değerlendirdi. İstanbul ve Ankara’daki görüşmelerin verimli geçtiğini aktaran Perevot, “"Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir” ifadelerine yer verdi.
Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, Türkiye'de düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında 5 günlük temaslarını değerlendirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde düzenlenen misyon kapsamında İstanbul ve Ankara'daki görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.
Türkiye'nin Belçika açısından ekonomik ve stratejik önemine dikkati çeken Prevot, "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir. Enerji alanında stratejik bir merkez, NATO içinde bir müttefik ve Avrupa'nın güneydoğu kanadının güvenliğinde kilit bir aktördür. Türkiye, bizim 5. büyük ticaret ortağımızdır, biz de burada 8. büyük yatırımcı konumundayız." ifadelerine yer verdi.
Prevot, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, görüşmelerde Orta Doğu, Hürmüz Boğazı, Ukrayna, ikili ilişkiler ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ele alındığını kaydetti. Avrupa ile Türkiye ekonomilerinin birbirine daha fazla yakınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Prevot, mevcut Gümrük Birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını vurguladı.